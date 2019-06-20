وطن النهار

أشادت رئيسة مؤسسة «انتصارس» الخيرية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح بما تقوم به الكويت من جهود كبيرة بخصوص اللاجئين ومتضرري الحروب على المستويين الحكومي والمجتمع المدني، مشيرة إلى استضافة الكويت 3 مؤتمرات لدعم اللاجئين ومشاركتها في مؤتمرات دولية أخرى لدعم اللاجئين السوريين، ما أهلها أن تصبح مركزا للعمل الإنساني.

وقالت الشيخة انتصار في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، من منطلق معاناة اللاجئين في المنطقة العربية، قمت بتأسيس مؤسسة «انتصارس» الخيرية لدعم اللاجئات العربيات وإعادة تأهيلهن عن طريق الدراما المسرحية، حيث نهدف إلى إعادة تأهيل مليون امرأة عربية، وبدأنا العمل منذ ما يقارب العام في مخيمات اللاجئين في طرابلس وشاتيلا بلبنان، وجار التوسع في العمل في الأردن ودول أخرى لافتة الى انها تدعم هذه المؤسسة الخيرية من خلال مجوهرات «انصارس» حيث ان نصف ريع هذه المجوهرات يذهب لدعم النساء المتضررات من الحروب. وأضافت أن مؤسسة «انتصارس» تهدف إلى تقديم المساعدة للنساء الناجيات من الحروب من خلال العلاج النفسي لاجتياز الفترة العصيبة اللاتي مررن بها وإعادة النظر إلى الحياة من زاوية جديدة أكثر تفاؤلاً، حيث يتم تدريب اللاجئات وإعادة تأهيلهن بطرق مبتكرة وجديدة عبر الفن والدراما ما يزودهن بنهج مرن للشفاء النفسي.

وأشارت إلى أن مؤسسة «انتصارس» تعمل على استخدام طرق حديثة وغير مسبوقة في تمكين المرأة، معتمدة على برامج وضعها خبراء تشمل التأهيل النفسي عبر العلاج الدرامي بالأدوات المسرحية، منوهة بأن هذه البرامج المبتكرة تطبق لأول مرة في العالم العربي، وأثبتت نجاحا كبيرا على اللاجئات المتدربات.

