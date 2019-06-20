وطن النهار

شنت هيئة القوى العاملة، ظهر امس، حملة تفتيشية مفاجئة على بعض المواقع الانشائية في منطقة غرب عبدالله المبارك، ضمن جولاتها التفتيشية للتأكد من مدى التزام الشركات بقرار حظر تشغيل العمالة في الاماكن المكشوفة تحت اشعة الشمس من الساعة 11 الى الرابعة عصرا من مطلع يونيو وحتى نهاية اغسطس.

في هذا السياق، كشف مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية نايف المطيري عن تحرير نحو 180 مخالفة ضد اصحاب الشركات غير الملتزمة بقرار الحظر منذ بدء تطبيق قرار الحظر مطلع الشهر الحالي، مبينا انه سيتم تغريم الشركات بواقع 100 دينار عن كل عامل.

واوضح ان هناك 6 فرق مختصة بالتفتيش موزعة على كل المحافظات، باعتبار ان عدد العمالة يرتفع ومواقع العمل تزداد يعملون على تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل عشوائي ومفاجئ لكشف المتجاوزين على القرار ولاسيما في اماكن المقاولات والانشاءات الواقعة في مختلف مناطق الكويت. وحول العمالة المخالفة لقرار الاقامة العاملة.

قال: نحن لسنا سيفا مصلتاً على العمالة، فإن تم كشف عامل مخالف للاقامة سواء على المادة 20 او المادة 18 في موقع العمل، فسيتم تحويل الامر الى الادارة المختصة لاتخاذ اللازم.

من جانبه، ذكر مهندس اختصاص امن وسلامة في المركز الوطني عبدالله العنزي، الى ان الحملات التفتيشية شهدت ضبط عمالة منزلية تعمل في الاعمال الانشائية، الامر الذي تم تحويلهم الى ادارة تفتيش العمل لاتباع الاجراءات المناسبة حيال هذا الموضوع.

ولفت العنزي الى ان الشركات الكبرى اصبح لديها وعي في تطبيق قرار الحظر، بيد ان هناك مخالفات جسيمة يتم اتخاذها من قبل الفريق المختص لردع المخالفين، مبينا ان الغرامة تتضاعف عند تكرارها، حيث يقوم المفتش بزيارة مفاجئة على نفس

الموقع الذي يتم تسليم اخطار بتلافي المخالفة.

