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وطن النهار

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17 شركة نظافة تتأهب للعمل أكتوبر المقبل


عقدت لجنة النظافة ببلدية الكويت اجتماعا أمس مع ممثلي شركات التنظيف التي تم التعاقد معها مؤخرا والبالغة 17 عقدا للوقوف على جاهزية واستعداد تلك الشركات تمهيدا لبدء العمل في تنفيذ تلك العقود اعتبارا من الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات خلف المطيري خلال ترؤسه الاجتماع أهمية التزام شركات التنظيف بالمواعيد المحددة لتسليم 80 في المئة من الآليات والمعدات قبل شهر من البدء في تنفيذ عقود النظافة الجديدة طبقا للبنود المنصوص عليها، فضلا عن تذليل جميع العقبات التي أبدتها بعض ممثلي الشركات لاسيما تحديد مواقع التشوينات .


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