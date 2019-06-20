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قال وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان زيارة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد للعراق تاريخية وتأتي استكمالا لجهود سموه في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مؤكدا انه سيتم العمل على تطوير منفذ صفوان العراقي ومنفذ العبدلي الكويتي من اجل تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري البري بين البلدين مستقبلا. واوضح في تصريح لـ (كونا) على هامش زيارة سمو الامير لبغداد امس انه تم بحث عدد من الموضوعات المشتركة،لافتا الى اتفاقيات ثنائية سيوقعها البلدان في القريب العاجل. واضاف الروضان انه سيتم ايضا اجراء زيارات مختلفة لعدد من المحافظات في العراق انطلاقا من البصرة بالاضافة الى تبادل زيارات بين الشركات ومسؤولي القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه، قال وزير النفط وزير الكهرباء د. خالد الفاضل ان الكويت بصدد توقيع اتفاقية نفطية مشتركة مع العراق فور اتمام دراسة تتعلق بوضع حقول الشمال.

واضاف الفاضل في تصريح لـ كونا عقب مباحثات مع الجانب العراقي على هامش زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لبغداد ان توقيع وزارة النفط اتفاقية مشتركة مع الجانب العراقي بعد اتمام الشركة دراسة الإنتاج النفطي في الحقول المشتركة بشمالي الكويت.

واوضح انه اجرى مباحثات ثنائية مع الجانب العراقي تتعلق بموضوعات خاصة وثنائية في قطاعي النفط والكهرباء.

وحول القطاع الكهربائي اكد الوزير الفاضل ان ثمة خطوات جادة لربط العراق بشبكة الربط الكهربائي الخليجية.

واكد الفاضل اهمية عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين الكويتي والعراقي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والتي توجت بزيارة سمو امير البلاد للعراق.