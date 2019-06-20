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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان زيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد للعراق ناجحة وتوقيتها مهم للغاية. واضاف في تصريح لـ كونا امس انه تخلل الزيارة بحث العديد من الموضوعات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. كما اكد اهمية متابعة ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الكويتية العراقية العليا المشتركة في دورتها السابعة بالكويت الشهر الماضي وقياس ما تم تنفيذه منها، مضيفا أن القضايا المشتركة بين الجانبين على المسار الصحيح. واشار الى تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا اهمية زيارة صاحب السمو بالنسبة للبلدين في مثل هذا التوقيت المهم.