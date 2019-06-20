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قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ان زيارة سمو امير البلاد الى العراق «تاريخية» وتحمل دلالات وابعادا حيوية وتعد دافعا للعلاقات الثنائية نحو التميز والازدهار. وأضاف الجارالله لـ«كونا» عقب مباحثات ثنائية في قصر الحكومة ببغداد ان الزيارة كانت فرصة مناسبة لبحث العديد من الملفات العالقة، موضحا ان الزيارة «مكنتنا من وضع خريطة طريق لاحتواء هذه الملفات العالقة واحتواء هذه الشوائب التي قد تؤثر في حجم التعاون والتبادل التجاري بين البلدين». واعرب عن تطلعه الى عقد المزيد من اللقاءات والتواصل بين البلدين، موضحا ان الزيارة كانت ذات طابع حميمي واخوي عكست روح التعاون والمحبة لدى القيادتين والشعبين.

