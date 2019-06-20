الأولى

اشاد النواب بزيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى العراق الشقيق، معتبرين توقيتها رسالة عميقة بأهمية السلام والصداقة بين دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والرخاء.

رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد قال ان الزيارة تمهد الطريق لاغلاق الملفات العالقة بين البلدين بخبرة حكيم المنطقة الداعي دوما للاستقرار والسلام في ظل اوضاع اقليمية متوترة، مشيراً الى ان سموه يسعى دائما الى اطفاء التوتر بدبلوماسية قل نظيرها. وقال النائب خالد العتيبي انها زيارة تاريخية في ظل الاوضاع الاقليمية المتوترة، وسمو الامير بحكمته سيعزز التعاون وسيعالج الملفات العالقة بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الكويتي والعراقي، متمنيا ان تكون الزيارة جسرا لردم الهوة بين الدول العربية والاسلامية التي تعيش في اسوأ حالاتها من فرقة وشتات وزاد: سمو الامير قادر بدبلوماسيته المعهودة على توحيد الصف العربي بشأن مجمل القضايا التي تهم الأمة.

اما النائب نايف المرداس فعلق بقوله: الآمال معلقة على الزيارة التاريخية لسمو الأمير الى العراق في تحقيق ما يتطلع اليه البلدان والشعبان الشقيقان على الصعيدين الأمني والاقتصادي في المرحلة المقبلة.

من ناحيته قال النائب حمود الخضير ان زيارة صاحب السمو الى العراق ليست عادية، فهي من قائد محنك وحكيم حمل على عاتقه هموم الكويت والأمة، فيما بين النائب محمد الحويلة ان زيارة سمو الامير الى العراق تاريخية وستكون لها نتائج ايجابية في ظل الاوضاع الاقليمية المتوترة بالمنطقة، ونتمنى ان تحقق ما يتطلع اليه البلدان على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

وافاد بان الزيارة تأتي استكمالاً لدور الكويت الداعم لاعادة اعمار العراق وتكشف عن نية الكويت ايجاد عراق مستقر ومزدهر يرتبط مع دول الخليج والعالم.

من جهته قال النائب خليل ابل: اعتقد انه قد آن الاوان لبناء استراتيجية اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية وعلى جميع الأصعدة من خلال شراكة متكاملة مع الأشقاء في العراق، ونتمنى ان تسفر الزيارة عن نتائج ملموسة وان ننفتح على العراق عبر شراكة كاملة بين البلدين. خصوصا ان الزيارة ستقضي على اي حواجز متبقية من اثر الغزو الصدامي الغاشم.