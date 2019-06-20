الأولى

كشف النائب محمد الدلال أن وزارة الصحة وهيئة الاتصالات كشفتا عن أنه ليس هناك ما يثبت ضرر لشبكة الـ 5G وترددها على الأشخاص.

وقال في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة الصحية لمناقشة حقيقة الاثار السلبية لشبكة الـ 5G على الأشخاص ناقشنا العديد من النقاط مثل الحصول على موافقة الجهات الدولية المعنية ولماذا احجمت بعض الدول عن استخدام هذه الشبكة، وربما تكون هناك لقاءات اخرى مع عدد من المختصين.

وزاد أكدت الجهات الحكومية المشاركة في الاجتماع انه تمت مراعاة المعايير الدولية فيما يتعلق بالترددات، وبينت أن الأجهزة والأبراج التي تستخدم لتشغيل الشبكة الجديدة هي ذاتها التي كانت مستخدمة في شبكة الـ4G بنفس الترددات.

وتابع طلبنا من الجهات المعنية تزويدنا رسميا بالمعلومات التي تتعلق بتأكيد سلامة استخدام الشبكة ، وفي نهاية مهلة إعداد التقرير ستكون الصورة أوضح بالنسبة لهذا الموضوع.