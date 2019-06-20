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حذرت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» من التوجه نحو إضافة اللحوم المجمدة و«الهامبورغر» وحبوب الإفطار «الكورن فليكس» الى البطاقات التموينية للمواطنين، داعية الى مراجعة هذه الخطوة لأنه ينتج عنها اضرار صحية بالغة على الانسان.

وأشارت الحملة في بيان لها امس إلى ضرورة الانتباه لهذا الأمر خاصة في ظل التوجهات العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى التقليل من تناول اللحوم المصنعة والأطعمة المتضمنة «مواد حافظة» لما لها من أضرار كبيرة على الصحة.

وأوضحت «كان» أن هذه النوعية من الأطعمة تعد من أهم مسببات الأمراض ومن بينها السمنة، كما تعد أحد عوامل الخطورة المساهمة في حدوث الأمراض السرطانية، لافتة إلى أن هناك علاقة بين اللحوم الحمراء والمصنعة وسرطان القولون والمستقيم، حيث إن اللحوم المصنعة تؤدي إلى تكون المواد المسرطنة بها، مشددة على أهمية الحث على تجنب تناول اللحوم المصنعة والمدخنة والمعالجة بقدر الإمكان، وليس إضافتها إلى المواد التموينية وإدخالها في جميع البيوت.

وأكدت حملة «كان» استعدادها التام التعاون مع جميع الجهات، وتقديم المعلومات والاستشارات التي تسهم في توفير غذاء صحي سليم للمواطنين والمقيمين، والمساهمة في اتباع أسلوب حياة صحي، ومن ثم المساهمة في الوقاية من الأمراض بشكل عام، والامراض السرطانية بشكل خاص.