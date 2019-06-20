الأولى

أعلن ديوان المحاسبة انه درس خلال مايو الماضي 316 موضوعا بين مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة إجمالية بلغت نحو 981?8 مليون دينار.

وأوضحت المدقق المساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان مسيرة الحليل في تصريح صحافي امس ان الديوان أبدى رأيه بشأن 237 موضوعا بقيمة 878?9 مليون دينار بنسبة 75 % من إجمالي الموضوعات التي كانت قيد البحث خلال تلك الفترة.

وأضافت ان أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستها وبحثها أسفرت عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة 1?7 مليون دينار في مايو الماضي.

وأفادت انه نتج عن دراسة الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة رد 82 موضوعا بنسبة 34?6% من إجمالي عدد الموضوعات التي تمت دراستها خلال الشهر نفسه.

