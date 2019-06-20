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أعلنت لجنة خبراء المنظمة العالمية للارصاد WMO التابعة للأمم المتحدة أن الكويت دخلت رسميا سجل قائمة أعلى درجات الحرارة القياسية في العالم.

واوضح مراقب المناخ في ادارة الارصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني د. حسن دشتي لـ كونا أن اللجنة اعتمدت في اجتماعها امس قرارا رسميا يفيد بأن أعلى درجة حرارة سجلت كانت في محطة مطربة شمال غرب البلاد وبلغت 53?9 درجة مئوية في 21 يوليو 2016. وذكر دشتي انه تم اعتماد درجة الحرارة هذه بناء على قرار لجنة التحقق لنتائج ظواهر الطقس القاسية التي شكلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من 18 خبيرا دوليا ومن ضمنها الكويت. واشار الى ان هذه الدرجة هي الأعلى في قارة آسيا على الاطلاق والثالثة عالميا بعد منطقة صحراء وادي الموت شرقي كاليفورنيا الأميركية التي جاءت في المرتبة الأولى في ترتيب درجات الحرارة الأعلى مسجلة 56?7 درجة عام 1913 فيما جاءت صحراء ولاية قبلي التونسية ثانية بـ55 درجة مئوية سنة 1931.

واوضح ان مهام اللجنة لا تقتصر على درجات الحرارة القياسية فقط حيث تقوم بفحص ظواهر الطقس والمناخ المختلفة، مبينا ان رئيس اللجنة اشاد بجهود الكويت ومنهجيتها غير المسبوقة بتزويد اللجنة بالبيانات والحقائق التي من شأنها المساعدة على اتخاذ قرارات متعلقة بالتعامل مع الظواهر الجوية القاسية.