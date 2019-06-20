آخر النهار

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 32 من كأس الأمم الافريقية، تفاصيل الأغنية الافتتاحية للبطولة، التي ستقدم بثلاث لغات، وتحمل اسم «متجمعين»، من إنتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة إعلام المصريين التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي، وهي من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، والكليب من إخراج ياسر سامي. وقررت اللجنة اختيار المطرب الشعبي المصري حكيم ليغني باللغة العربية، كونه قدم كبرى الاحتفالات العالمية، منها حفل توزيع جوائز نوبل، وغنى في أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبياد بباريس الذي يطلق عليه مسرح العظماء، وحاز على لقب «العالمي»؛ لشعبيته الكبيرة لدى شعوب القارات السبع لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات.

