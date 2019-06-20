آخر النهار

ينتظر صناع السينما عبر أجيالهم، مبادرات وزارة الإعلام، بالذات، لجنة المنتج المنفذ، من أجل منحهم فرصاً حقيقية للتحرك.. والانطلاق.

مشيرين إلى أن لوزارة الإعلام الفضل والدور الأساسي في تطوير صناعة الدراما التلفزيونية، فلماذا لا تكون الوزارة في الحين ذاته حاضنة للإبداع السينمائي المحلي.

ما يحتاجه صناع السينما، مبادرة سنوية لدعم عمل سينمائي روائي ذي جودة فنية عالية، عبر طريق اختيارات لجنة متخصصة للنصوص والسيناريوهات السينمائية.

هذه المبادرة السينمائية، تتحرك بخط متوازٍ مع ما يقدم من دعم ورعاية لصناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني.

ومع مرور التجارب، تتطور المبادرات وتزداد.. لتأخذ السينما الكويتية حضورها، في الأسواق والمهرجانات والملتقيات العربية الدولية.

السينما فى الكويت بأمس الحاجة إلى مبادرة حقيقية، وهذا ما نتوقعه من قيادات وزارة الإعلام، وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي وأيضا الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ولجنة المنتج المنفذ، ليسجل أنه في زمن هذه القيادات وهذه المرحلة من تاريخ الوزارة شرع باب المنتج المنفذ للمبادرات السينمائية الكويتية.. ونحن بالانتظار.

وعلى المحبة نلتقي

