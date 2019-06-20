آخر النهار

بعثت الفنانة فاطمة الصفي رسالة محبة وتقدير إلى أسرة مسرحية «زين والأقزام الثمانية» بعد انتهاء العروض المسرحية التي قدمت منذ عيد الفطر السعيد وقد ذكرت من زملائها الفنانين وأيضا من كانوا جنودا مجهولين وهم خلف الكواليس وقد ثمنت لهم عملهم خلال تلك الفترة . ونشرت الصفي في الرسالة التي وجهتها من خلال حسابها في «الانستغرام» عبر كتابتها : شكرا لأنكم كنتم قدر الله الجميل لي رسالة من فاطمة الى اسرة مسرح» زين» من هم خلف الكواليس ولان ربعي الفنانين انتوا تشوفونهم ولكن في نجوم عندنا ما شفتوهم ومنهم المخرج سمير عبدو دخلتك علينا قبل اول عرض لاول يوم العيد وانت تتفقد وجود الجميع من الشباب وبعدهم البنات فشكرا لك كنت مصدر القوة لنا وشكرا هبة حمادة كنت اليد التي كتبت وشكرا مي الصالح كنتِ اليد التي أنتجت وشكرا لأنكم كنتم اليدين التي دائما تصفق لنا وأيضا إلى الأخ عبدالله الصفي حيث منذ صغرك وأنا فخورة بك وإلى اليوم أنا فخورة فيك أما محمد الشطي بس وجودك وابتسامتك في ويهنا باصعب الظروف وأيضا شكراً عادل الشمري الذي كان ساهراً على راحتنا. وأضافت عبر كتابتها: شكرا مني ومن الجمهور لكم ربعي الفنانين حيث لم نكن بالعطاء أقزام ولم نكن بالحب أقزام ولم نكن بوجودنا لبعضنا أقزام وفي الختام أشكر شركة «زين» أنها حققت لنا هذا العالم الجميل فكل عام وبكم يزداد «زين» المسرح.

