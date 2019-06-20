آخر النهار

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني بعد غياب، فآخر أفلامها «الكنز» الذى عرض في عيد الفطر عام 2017، ودرامياً قدمت مسلسل «حلاوة الدنيا» بذات العام.

هند عوضت هذا الغياب بالمشاركة في 3 أعمال سينمائية، أولها فيلم «الممر» المعروض بالسينمات المصرية ضمن أفلام عيد الفطر للمخرج شريف عرفة، ، حيث تشارك كضيفة شرف. وتشترك في الجزء الثاني من فيلم «الكنز» المنتظر عرضه قريباً، حيث تستكمل هند تجسيد شخصية الملكة «حتشبسوت».

أما الفيلم الثالث الذي تشارك فيه والمنتظر عرضه في عيد الأضحى، فهو «الفيل الأزرق 2» من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وإخراج مروان حامد.

