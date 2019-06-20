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إليسا: «صحّتي ممتازة»


وجّهت الفنانة إليسا تحيّة صباحية من لبنان إلى جمهورها في انحاء العالم العربي بعد عودتها من فترة علاجية متعلّقة بيدها أمضتها في ألمانيا. إليسا وقبيل عودتها إلى لبنان نشرت صورة مع إحدى صديقاتها في حسابها عبر «إنستغرام» ظهرت في شكل جليّ يدها مضمّدة، فيما حافظت على ابتسامتها المعهودة بعد كل إنجاز تحققه سواء كان صحياً أم فنياً. ووعدت إليسا متابعيها فور عودتها إلى لبنان بالمباشرة فوراً بالعمل على ألبومها الجديد، وقالت في تغريدة سابقة: «أنا في صحة ممتازة، اشتقت لبيتي وسأعمل على انجاز اختيار أغنيات ألبومي». يذكر أنّ الفترة التي أمضتها إليسا في ألمانيا سببها متابعة علاج يدها جراء تبعات رحلة علاجها من مرض سرطان الثدي.


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