إضاءات

كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عدة جوانب من فعاليات دورته الـ41 والتي ستقام في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر المقبل عندما أعلنت عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من «ملتقى القاهرة السينمائي» التي تقام ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما وسوف يستمر باب التقديم مفتوحاً حتى الأول من أغسطس المقبل.

النسخة السادسة من الملتقى تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلي مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التلفزيونية بهدف إقامة تعاون دولي وشراكات مع سينمائيين مع أنحاء العالم العربي وتختار لجنة مكونة من خبراء في صناعة السينما مشروعات الأفلام التي تفوز بالجوائز المادية أو ما يماثلها من خدمات والمقدمة من شركاء الملتقى السينمائي.

ويشترط ملتقى القاهرة السينمائي أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيا أو من أصول عربية وان يكون الفيلم روائياً أو وثائقياً طويلاً في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج وان يكون مخرج الفيلم قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل سواء كان طويلاً أو قصيراً.

وشهدت النسخة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما تواجد 200 شخصية من أهم أسماء صناعة السينما في العالم ومشاركة 22 مشروعاً ضمن فعالياته المختلفة بالإضافة إلى تنظيم ورشتين لتطوير السيناريو وإقامة 7 محاضرات سينمائية و8 حلقات نقاشية و4 جلسات حوارية بمشاركة خبراء دوليين من داخل وخارج العالم العربي.

ويقول السيناريست والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان: أن أحد أهم أسباب نجاح النسخة الأولى من أيام القاهرة السينمائية كان من خلال عدد المشروعات التي تقدمت لملتقى القاهرة السينمائي ومجموعة من الشركاء يهتمون بضرورة تطوير المحتوى السينمائي

وان يكونوا جزءا مؤثرا في ذلك وهذا النجاح يخلق لدينا تحدياً كبيراً لان تكون النسخة المقبلة أكثر نجاحاً وتأثيراً وهو ما يتماشى مع سعي مهرجان القاهرة ليكون حدثاً مؤثراً في صناعة السينما بالمنطقة سواء عبر هذا الملتقى أو أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما أو عروض الأفلام العربية والعالمية.

على جانب آخر أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في نفس دورته لهذا العام والتي ستقام في الأيام العشرة الأخيرة من نوفمبر المقبل على أن يستمر باب تسجيل الأفلام مفتوحاً حتى الأول من سبتمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن المهرجان استقبل خلال دورته الماضية 2351 طلباً للمشاركة من 121 دولة منها 2200 طلب صحيح وهذه الطلبات أتت من أصحاب حقوق 790 فيلماً طويلاً منها 623 روائياً و167 تسجيلياً وما يقرب من 1300 فيلم قصير اختار المهرجان منها 160 فيلما للعرض في دورته الـ40 بما يشكل نسبة لا تتجاوز 6.8 في المئة من الأعمال المتقدمة الرقم الذي يعكس حجم التنافسية ودقة المهرجان في اختيار الأعمال التي يعرضها في برامجه المختلفة.

وقال محمد حفظي تعليقا على الاستعدادات لدورة المهرجان لهذا العام نسعى في الدورة الجديدة لاستكمال ما بدأناه في الدورة السابقة من القيام بكل الجهود الممكنة لوضع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مكانته الطبيعية التي يستحقها كأقدم مهرجان سينمائي دولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي يحمل الصفة الدولية من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين.

وأضاف وفي الدورة الـ41 لهذا العام نسعى لتوطيد علاقة المهرجان بجمهور السينما سواء بعرض مزيد من الأفلام المرتقبة والتي ترضي جميع الأذواق السينمائية أو بدعم العلاقات التفاعلية بين الجمهور والمهرجان بهدف جعل مهرجان القاهرة حدثاً دائم الارتباط بأي محب وعاشق للسينما في مصر والعالم العربي.

من جانبه، قال الناقد يوسف شريف رزق الله مدير المهرجان متحدثاً عن دورته هذا العام: الفريق الفني للمهرجان بدأ بالفعل العمل مبكرا جدا مطلع هذا العام وتحديداً من مهرجاني روتردام بهولندا وبرلين بألمانيا اللذين حضرهما عدد من أعضاء فريق البرمجة كما أن التواصل مستمر من بداية العام مع شركات التوزيع الدولية لمتابعة احدث الأفلام العالمية حتى قبل عرضها في المهرجانات الكبرى وتهدف لضمان الوصول لأفضل برنامج يلبي احتياجات وتفضيلات جمهور السينما بمختلف اتجاهاته وثقافاته

هذا وكانت وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم قد أصدرت قراراً باستمرار المنتج والسيناريست محمد حفظي في منصبه كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

