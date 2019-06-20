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أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية والرائعة التي تلقتها على دورها في مسلسل «حدوتة مرة»الذي شاركت خلاله في السباق الدرامي الرمضاني.

وقالت عايدة رياض ، في تصريحات لها نشرت على موقعها الالكتروني ، إنه بالرغم أن ظهورها ينتهى عند الحلقة السابعة لكن القصة جميلة وجعلت المشاهدين يتابعونها إضافة إلى أن عرضها على قنوات عدة أعطى مساحة جيدة للمشاهدة.

وأشارت إلى أن كواليس رائعة جمعتها مع الفنانة غادة عبدالرازق .. قائلة إنها سعيدة بالتجربة معها للمرة الثانية بعد مسلسل (الحاج متولي) حيث وصفتها بأنها فنانة «مجتهدة وموهوبة».

وناقشت أحداث المسلسل قصة «مرة» السيدة الفقيرة (وتجسدها غادة عبدالرازق) من محافظة البحيرة تبيع أولادها الثلاثة مقابل 50 ألف جنيه بسبب الفقر ثم تحاول العيش بجوارهم بعد معرفة المشترين. وجسدت عايدة رياض شخصية «درية» صاحبة البنسيون ، وعملت لديها «مُرة» خادمة بعد ضياع أموالها، حيث تظهر بصورة المرأة قوية الشخصية القادرة، حيث تعمل درية بجانب امتلاكها للبنسيون في تسهيل صفقات وغسيل أموال، وتشارك في شراء الأطفال للأمهات الغنيات اللاتي لا تنجبن من خلال الخواجة إسحاق الذي يجسد دوره الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، وهو نفسه الذي اشترى أبناء «مُرة»، سابقا، وعندما وجدته «مُرة»، في منزل درية أصرت على التربص به لمعرفة مكان أبنائها، وتحصيل منه أموال أخرى.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة عبدالرازق، محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبوضيف، مايان السيد، عبدالرحمن أبوزهرة، وتأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد.

