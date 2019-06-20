عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: أعلنت الأمم المتحدة أمس أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018 وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للاشخاص الذين نزحوا من ديارهم.ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70,8 مليون بأنه «متحفظ» وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.

وفي نهاية 2017، بلغ عدد الذين أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب العنف أو الاضطهاد 68,5 مليون شخص.ونسبت المفوضية تزايد العدد لاستمرار النزوح في إثيوبيا بسبب النزاعات العرقية وفي فنزويلا حيث يفر الآلاف كل يوم وسط انهيار اقتصادي تسبب في نقص المواد الغذائية والدواء.وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين فروا من فنزويلا منذ مطلع 2016 بنحو 3,3 مليون شخص.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي للصحافيين في جنيف إن العدد 70,8 مليون يشمل فقط الفنزويليين الذين تقدموا رسميا بطلب لجوء -حوالى نصف مليون شخص- وفي الإجمال فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الماضية، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلند.وهذا التوجه، حسب غراندي، يواصل «مساره الخطأ».

وجاءت أكبر زيادة في أعداد اللاجئين من إثيوبيا، التي شهدت أعمال عنف بين أفراد عرقيات مختلفة في جنوب وغرب البلاد. وقد نزح نحو1.56 مليون إثيوبي العام الماضي ونزحت أغلبية واسعة داخل البلاد. وبالإضافة لذلك، صٌنفت سورية ونيجيريا ضمن الدول المصدرة لأكبر عدد من النازحين داخليا وخارجيا. وقالت المفوضية إن ارتفاع أعداد الفارين من فنزويلا وجنوب السودان والكونغو ساعد في ارتفاع أعداد اللاجئين عالميا لمستوى قياسي. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي للصحافيين قبل إصدار تقرير المفوضية في جنيف» لقد أصبحنا غير قادرين على تحقيق السلام».وأضاف أن الصراعات الجديدة تنتج موجات جديدة من اللاجئين، في حين أن الصراعات القديمة لم تحل بعد.

وأشار غراندي إلى أنه في ظل انقسام الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، على الرغم من أنها مسؤولة عن السلام والأمن الدوليين، كيف تتوقعون انخفاض أعداد اللاجئين.

وخلصت المفوضية إلى أن عبء استضافة اللاجئين يقع بصورة كبيرة على عاتق الدول الأفقر في العالم التي تستضيف ثلث اللاجئين في العالم. وتعد الدول التي استضافت أكبر عدد من اللاجئين العام الماضي هي تركيا، الدولة الجارة لسوريا وباكستان الدولة المجاورة لأفغانستان، تليهما أوغندا والسودان وألمانيا.مع ذلك، فان الولايات المتحدة الأميركية تلقت أعلى عدد من طلبات اللاجئين الجدد عام .2018 وتعد أمريكا المقصد الرئيسي للمواطنين الفارين من أمريكا الوسطى، بالإضافة إلى مواطني فنزويلا الذين يسعون للهروب من الأزمة الاقتصادية والسياسية في دولتهم.

