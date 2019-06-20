عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أكد وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا أن بلديهما سيزيدان جهودهما من أجل خفض التوتر حيال إيران، لكن الوقت يمضي ولا يمكن استبعاد خطر اندلاع الحرب.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، امس خلال لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في باريس «إن باريس وبرلين تريدان توحيد مساعيهما من أجل إطلاق عملية وقف التصعيد»، وأضاف قائلا «هناك وقت ونأمل من جميع الأطراف إظهار المزيد من الهدوء. لا يزال هناك وقت ولكنه قليل» بدوره أعاد الوزير الألماني التأكيد على أن «خطر اندلاع حرب في الخليج غير مستبعد».

في غضون ذلك حذر حامد بعيدي نجاد، سفير إيران في بريطانيا من ان الأمور تتجه صوب مواجهة مباشرة، داعيا الإدارة الأميركية إلى عدم التقليل من شأن «عزم الإيرانيين». ونقلت شبكة «سي.إن.إن» الأميركية امس عنه القول في مقابلة معها «هناك عناصر في المنطقة وغيرها، يريدون تشكيل وضع تُجر فيه الولايات المتحدة إلى صراع عسكري.. وهذا سيناريو حقيقي».

وعن التهديدات التي أطلقها مسؤولون إيرانيون حول مضيق هرمز قال نجاد «قلنا إذا لم يُسمح لإيران بتصدير النفط فإننا سنتخذ إجراءات للتأكد من أن الدول الأخرى لا يمكنها فعل الأمر

ذاته، ولكننا لسنا في تلك المرحلة حاليا، والعقوبات هي أمر مختلف».

وهدد قائد الحرس الثوري الإيراني، بأن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة «حاملات طائرات في البحر» بدقة كبيرة. وقال حسين سلامي في كلمة بثها التلفزيون «هذه الصواريخ يمكنها إصابة حاملات في البحر بدقة كبيرة هذه الصواريخ مصنوعة محليا ومن الصعب اعتراضها وإصابتها بصواريخ أخرى». وأضاف أن التكنولوجيا الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية غيرت ميزان القوى في الشرق الأوسط.

الى ذلك أعلنت طهران امس انها «لن تمدد» مهلة الـ60 يوما التي منحتها للدول الاوروبية المعنية بالاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا والمانيا) بشأن الالتزام بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي.ونقلت وكالة انباء «إيسنا» الطلابية الايرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي قوله في تصريح صحافي ان «مهلة الشهرين التي منحتها ايران للاطراف المتبقية في الاتفاق النووي غير قابلة للتمديد وتم اتخاذ الخطوة الثانية وفقا للجدول الزمني». واضاف ان «اجراءاتنا مرتبطة بكيفية تنفيذ باقي اطراف الاتفاق النووي التزاماتهم ولا يمكن ان نلتزم نحن بتعهداتنا دون التزام الطرف الآخر».

وفي هذا السياق أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده حتى الآن تمثل «الحد الأدنى» للرد على «انتهاك الاتفاق النووي».ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إن «إجراءات إيران تنسجم مع القرارات الدولية» وأن الإجراءات الأخيرة حول تقليص بعض التعهدات منصوص عليها في الاتفاق النووي.وقال إن الولايات المتحدة «تحاول عدم تحمل أي نفقة نتيجة انتهاكها للمعاهدات».

في المقابل أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة للغاية فيما يتعلق بإيران. وقال ترامب للصحفيين قبيل مغادرته إلى أورلاندو «إننا نراقب إيران وهنا أمور كثيرة تجري بيننا وبينها لكننا مستعدون للغاية لإيران وسنرى ماذا سيحدث».وجاء كلام ترامب بعيد نقاشات بشأن «تحديات إيران» أجراها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء مع القادة العسكريين في مقر القيادة الأميركية الوسطى «سنتكوم» بولاية فلوريدا أعلن عقبها أن الرئيس الأميركي «لا يريد الحرب مع إيران» إلا أن الولايات المتحدة ستواصل «العمل مع الشركاء للتعامل مع ملف إيران وتأكيد أنها لا تزال تمارس أعمالا خبيثة».

