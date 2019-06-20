عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعلن الجيش الأميركي أمس أنّ الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الأسبوع الماضي ناتج عن لغم بحري شبيه بألغام إيرانية مشيرا إلى أنّه تمكّن من جمع بصمات لأصابع ويد من على الناقلة تتيح بناء قضية جنائية ضد المسؤولين عن الهجوم. وقال الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية شان كيدو في لقاء مع صحافيين في الفجيرة في شرق الإمارات العربية المتحدة اللغم يمكن تمييزه ويشبه إلى حدّ كبير الألغام الإيرانية التي شوهدت في عروض عسكرية إيرانية وتابع متحدثا في منشأة تابعة للبحرية الأميركية قرب ميناء الفجيرة المطل على بحر عمان التقييم هو أن الهجوم على الناقلة كوكوكا كوريجوس والضرر الذي ألحق بها كان نتيجة ألغام بحرية زرعت على الغلاف الخارجي للسفينة وذكر الضابط الأميركي أن اللغم الذي انفجر كان فوق المياه، ولا يبدو أن النيّة كانت إغراق السفينة مشيرا إلى لغم آخر ثبّت على هيكلها الخارجي وقد أزالته قوة إيرانية كانت على زورق سريع قبل انفجاره.وهي مقولة سبق للأميركيين أن أشاروا إليها. وتعرضّت ناقلة النفط اليابانية وأخرى نروجية الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

من جهة ثانية قال قال كيدو جمعنا معلومات بيومترية حتى هذه اللحظة يمكن استخدامها لبناء قضية جنائية، بما في ذلك بصمات اليدين والأصابع وذلك من أجل محاسبة الأفراد المسؤولين عن الهجوم.ودخلت ناقلة النفط اليابانية الأحد إلى مرساها المقرر قبالة السواحل الإماراتية حيث يجري تقييم للأضرار على متنها. وذكر كيدو أن فريق التحقيق تمكّن من معاينة مكان زرع اللغم على جسم السفينة ورصد مغناطيساً لا يزال في المكان بالإضافة الى الأثر الذي تركه اللغم البحري في الموقع. واعتبر أن الثقوب الناجمة عن مسامير تشير الى كيفية تثبيت اللغم لافتا إلى أن الفريق تمكّن أيضا من رفع شظايا نجمت عن انفجار اللغم المكون من ألمنيوم ومن مواد مركبة. وتقوم القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية بالتحقيق في الهجمات بمشاركة شركائها الاقليميين وفقا للمسؤول العسكري الأميركي. ورأى كيدو أن هذا النوع من الهجمات تهديد لحرية الملاحة الدولية في المياه الدولية بالإضافة الى حرية التجارة.

في غضون ذلك وجهت بعثات دول الإمارات والسعودية والنرويج في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن وأعضائه، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول نتائج التحقيق في الهجمات التي طالت 4 سفن قبالة الفجيرة في مايو الماضي. وتضمنت الرسالة التبليغ الرسمي للنتائج المرحلية للتحقيقات التي تقودها الإمارات ومعها السعودية والنرويج في الهجمات بالألغام على السفن الأربع في المياه الإقليمية الإماراتية في 12 من مايو الماضي.في المقابل أدان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي توجيه الاتهام لبلاده باستهداف ناقلات النفط، مؤكدا أن هذا الاتهام يرمي لممارسة الضغوط عليها. ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن العميد حاتمي، قوله إن تهمة استهداف القوات المسلحة الإيرانية لناقلات النفط في بحر عمان كاذبة تماما ونحن ننفيها بقوة.

