عربيات ودوليات

القدس الوكالات: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو امس «أعداء» إسرائيل من أن الجيش الإسرائيلي «يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية».وقال، خلال تفقد مناورة يجريها الجيش في الشمال «أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. وأقول لأعدائنا: «جيش الدفاع الإسرائيلي» يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية. لا تجربونا». وتحدث عن «التحسن الذي طرأ في مستوى الجهوزية وعن الروح القتالية التي تسود في صفوف المقاتلين والقادة» في الجيش الإسرائيلي.

يأتي هذا بينما ذكرت صحيفة «هآرتس» وهيئة البث الإسرائيليتين أن «اعتقادا يتعزز لدى أجهزة الاستخبارات في إسرائيل والدول الغربية بأن إيران ستقوم قريبا بخطوات استفزازية ضد إسرائيل، في محاولة منها لتصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة». وذكرت التقارير أن «إيران تسعى من خلال ذلك إلى حمل الإدارة الأميركية على النظر في العقوبات الشديدة التي فرضتها على طهران وتسببت في أزمة اقتصادية خطيرة لديها». وكان الجيش الإسرائيلي بدأ الأحد الماضي تمرينا عسكريا واسع النطاق في مناطق مختلفة من بينها الأغوار والجليل الأعلى ومدينة نهاريا وبحيرة طبريا وهضبة الجولان المحتلة.

وعقد نتانياهو، امس اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع،وهو امر غير مألوف خاصة وأن نتانياهو يمتنع عن عقد الكابينيت في فترة بين معركتين انتخابيتين.

وقالت «هآرتس» إن التقديرات السابقة في إسرائيل والغرب تحدثت عن أن إيران ستنتظر انتخابات الرئاسة الأميركية، في نوفمبر 2020 وأنها تأمل خسارة دونالد ترامب وصعود إدارة أخرى تخفف السياسة الأميركية المتشددة الحالية لكن هذه التقديرات تغيرت في أعقاب سلسلة الهجمات على سفن وناقلات نفط في الخليج.

