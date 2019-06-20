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صاروخ «كاتيوشا» يستهدف موقعاً نفطياً في البصرة


بغداد- أ. ف. ب- د. ب. أ: تعرضت مواقع عسكرية ونفطية في العراق يتواجد فيها أميركيون الى خمس هجمات صاروخية في مواقع متفرقة في البلاد كما أعلن مسؤولون امس وذلك في ظل استمرار التوتر في المنطقة بين واشنطن وطهران، الحليفان الرئيسان لبغداد. ولم تتبن أي جهة مسؤولية إطلاق الصواريخ الذي بدأ منذ الجمعة الماضي، لكن العراق اعرب في مناسبات عدة عن خشيته من أن ينعكس التوتر بين طهران وواشنطن على أراضيه.
.وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان «سقوط صاروخ طراز «كاتيوشا» على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة ما أدى الى إصابة 3 أشخاص بجروح كحصيلة أولية» فجر الاربعاء.
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن الجرحى عراقيون وقد عولجوا من إصابات طفيفة، موضحا أن «البرجسية تقع على بعد عدة كيلومترات عن مواقع الاعمال النفطية حيث تعمل شركات محلية واجنبية».
وكلفت قيادة العمليات المشتركة العراقية امس جميع الأجهزة الاستخبارية والقوات الأمنية باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ.


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