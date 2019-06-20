عربيات ودوليات

واشنطن- د. ب. أ- أ. ف. ب: وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الناخبين أمس بالقضاء على الإيدز وإيجاد علاج للسرطان في الولايات المتحدة. وقال ترامب مع تدشين حملته رسميا للانتخابات الرئاسية 2020 «سنقدم علاجا للعديد من المشكلات والكثير من الأمراض بما في ذلك السرطان وغيره في وقت قريب». وأضاف «سنقضي على الإيدز في أميركا نهائيا ونحن نقترب جدا من ذلك». كما تطرق ترامب إلى الجهود في مجال الفضاء قائلا «نحن نضع الأساس لهبوط رواد الفضاء الأميركيين على سطح المريخ».

وخلال التجمّع تركز الجزء الأكبر من خطاب ترامب على الصعوبات التي يواجهها الناخبون البيض من الطبقة المتوسطة والعاملة الذين كان لهم الفضل في الفوز المفاجئ الذي حققه كسياسي دون خبرة سابقة في هذا المجال على هيلاري كلينتون في 2016.