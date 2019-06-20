عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن ميريام أديلسون، أغنى امرأة في إسرائيل، وضعت «رهانها»، على نيكي هايلي،

في السباق الرئاسي الأميركي للعام 2024، وربما قبل ذلك. ومن المعروف، أن ميريام هي زوجة شيلدون أديلسون، وهو من أغنى رجال العالم، الذي وصفه البعض بأنه «صانع ترامب» نظرا لدوره في وصول الأخير إلى البيت الأبيض، وفي قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس بوصفها «عاصمة إسرائيل».

لكن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» تقول إن ميريام أكثر ثراء من زوجها وإن أصولها المالية الإجمالية تجعل منها «أغنى من أغنى الرجال في العالم، ومن بينهم روبرت مردوخ وتشارلز شواب» وعندما يتعلق الموضوع بدعم الحملات السياسية والانتخابية للجمهوريين، الذين يتبنون السياسات التي تفيد إسرائيل وتحميها فإن الحديث يدور عن تأثير كبير لميريام، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتعد من أكبر داعمي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفتت «هآرتس»، إلى أنه ليس هناك أكثر من نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، التي تنطبق عليها هذه المواصفات، مشيرة إلى أنه كان من الواضح أن هايلي لفتت انتباه الزوجين أديلسون حتى قبل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

