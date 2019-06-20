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واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح مارك إسبر لتولي منصب وزير الدفاع بالوكالة بعدما طلب وزير الدفاع بالوكالة في الوقت الحالي باتريك شاناهان عدم تثبيته على رأس «بنتاغون». وأشاد ترامب في تغريدة على موقع «تويتر» بالعمل الذي قام به شانهان خلال توليه وزارة الدفاع الأميركية ووصف أداءه بـ«الرائع».

وأوضح الرئيس الاميركي ان شاناهان طلب عدم تثبيته في منصب وزير الدفاع لأنه يريد قضاء وقت أطول مع عائلته. وتولى شاناهان منصب وزير الدفاع بالوكالة خلفا لوزير الدفاع السابق جيمس ماتيس. وتخلى شاناهان عن سعيه للحصول على أعلى منصب في «البنتاغون» مع ظهور تقارير عن عنف منزلي داخل أسرته، ما وضع قيادة الجيش الأميركي مجددا في حالة من عدم اليقين مع تزايد التوترات مع إيران. وقال شاناهان إنه اتخذ القرار الذي أورده الرئيس دونالد ترامب أولا في تغريدة، ليحول دون أن يعيش أطفاله الثلاثة «فصلا صادما في حياتنا الأسرية».

واضاف شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة «بوينغ» في بيان «من المؤسف أن تسلط الأضواء على وضع أسري وشخصي مضت عليه فترة طويلة».

وذكرت صحيفة «يو إس إيه توداي» أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان يبحث في نزاع عمره 9 سنوات، بين شاناهان وزوجته آنذاك. وأفادت الصحيفة بأن شاناهان قال في بيان في وقت متأخر الاثنين إنه «لم يمد يده» على زوجته السابقة. وقالت الصحيفة إنه وزوجته زعما أن كلا منهما ضرب الآخر، وأن زوجته اعتقلت بعد تلك الواقعة لكن التهم التي وجهت لها أسقطت.

