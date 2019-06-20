دوليه

تبحث أوروغواي عن انتصارها الثاني عندما تلاقي اليابان فجر الجمعة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة. وحققت أوروغواي انتصاراً كبيراً على الإكوادور برباعية نظيفة في الجولة الأولى، بينما تلقت اليابان هزيمة برباعية أمام تشيلي حاملة اللقب. ورغم ذلك فقد ظهرت اليابان بصورة جيدة في المباراة وسنحت لها أكثر من فرصة للتسجل علماً بأن الفريق الآسيوي المشارك في البطولة بطاقة دعوة من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم يخوض المنافسات بالمنتخب الأولمبي من أجل تجهيزه لأولمبياد طوكيو العام المقبل.

أما أوروغواي فقد أظهرت قوتها الهجومية أمام الإكوادور في مباراة خاضها الأخير بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول، فسمح لأدينسون كافاني ولويس سواريز وزملائها بزيارة الشباك أكثر من مرة.

ورغم الفارق الكبير بين المنتخبين إلا أن لاعبي أوروغواي فرناندو موسليرا ودييغو لاكسالت أدا أن الفوز على اليابان في لن يكون سهلا كما يبدو، بعد خسارتها 0-4 أمام تشيلي. وقال الحارس موسليرا عقب أول مران للمنتخب في بورتو أليغري، التي تستضيف لقاء الفريق أمام اليابان: «نعرف أن النتائج يمكن أن تكون خادعة بعض الشيء». وأضاف «اليابان أهدرت أهدافا كثيرة أمام تشيلي. غاب عنها الدقة في التسجيل، لأنهم وصلوا كثيرا إلى المرمى». وأقر موسليرا، بأن كل اللاعبين لا يرغبون في رؤية المدرجات خالية، كما يحدث في بعض مباريات البطولة. وقال: «نحن هادئون. إذا كنا مرشحين للقب، فلا بد من وجود سبب لهذا. أمر جيد أن يعاملك الجميع بهذه الصورة، وأن يرشحوك للفوز. نؤمن بمجموعتنا الحالية، ولكننا نفكر في كل مباراة على حدة».

ويعتقد موسليرا أن السبب في تطور منتخب بلاده هو وجود عناصر جديدة وشابة مع أندية كبيرة في كل فترة، مثل حالة لوكاس توريرا لاعب وسط آرسنال، أو فيدريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد. وحذر موسليرا من خطورة اليابان، وأشار إلى أنها ستواجه أوروغواي برغبة إثبات الذات بعد التعثر في بداية المشوار بالبطولة. واتفق معه زميله دييغو لاكسالت، في أن فوز تشيلي على اليابان لا يعكس بشكل تام سير المباراة. وأشار إلى أن المنتخب الياباني كان يلعب أيضا بقوة خلال التسعين دقيقة رغم النتيجة.

