دوليه

استمعت شرطة ساو باولو أول من أمس للمرة الثانية لعارضة الأزياء ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا التي تتهم مواطنها نجم كرة القدم البرازيلية وفريق باريس سان جرمان الفرنسي نيمار باغتصابها في باريس. وتوجهت تريندادي إلى مركز للشرطة في جنوب ساو باولو بصحبة محاميها الجديد كوزمي أراوجو الي أكد أن الشرطة طلبت من موكلته على الخصوص هاتفها المحمول لإجراء خبرة، لكن الشابة قالت إنها أضاعته بعد جلسة الاستماع الأولى لها في 7 يونيو. وأضاف المحامي عند الخروج من مركز الشرطة أن الهاتف بقي «في سيارة محاميها السابق (دانيلو غارسيا دي أندرادي) أو في المنزل الذي ذهبت إليه بعدما غادرت مركز الشرطة». وكانت عارضة الأزياء الشابة (26 عاما) تطرقت الأسبوع الماضي الى السرقة المزعومة لجهاز لوحي الكتروني يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول أنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار.

