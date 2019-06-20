دوليه

يرى النجم فيليبي كوتينيو أن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» تكنولوجيا إيجابية لكرة القدم، وذلك رغم أنها تسببت في إلغاء 3 أهداف لـ»راقصي السامبا» أمام فنزويلا في ثاني مبارياتها بدور المجموعات.

وقال لاعب برشلونة في المنطقة المختلطة عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ستاد أرينا فونتي نوفا في مدينة سالفادور: «لا أعرف بالضبط ما إذا كانت تقنية (فار) على صواب اليوم أم لا، كنا أمام لعبتين معقدتين، لكن كان ينبغي إلغاء الأهداف لأنني أعتقد أنها تكنولوجيا إيجابية للعبة». ويرى كوتينيو أن البرازيل لم تفز لأنها لم تقدم أفضل أداء في المباراة، كما أنها واجهت منافسا جيدا. وأضاف لاعب الوسط الذي سجل هدفين أمام بوليفيا في المباراة الافتتاحية: «كانت مباراة البرازيل صعبة للغاية أمام منتخب كفء ولديه لاعبون جيدون للغاية. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي ستكون عليها باقي مباريات كوبا أميركا «. وقال: «افتقدنا الدقة في الهجوم أمام فنزويلا، والآن يتعين علينا أن نفكر في المباراة القادمة وأن نكون أكثر دقة حتى لا نكرر هذه الليلة». وفي الجولة الختامية يوم السبت المقبل، ستدخل البرازيل اختبارا قويا أمام بيرو لتحديد صاحب «صدارة» المجموعة.

