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الجبري هنأ «أبطال الرماية»


هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري الرماة الكويتيين لتحقيقهم ذهبيتين وبرونزية في منافسات الدورة الخامسة لبطولة كأس سمو أمير البلاد الدولية المفتوحة للرماية التي اقيمت بمنطقة تودي الايطالية.واشاد الجبري في تصريح لـ»كونا» اول من امس بأداء الرماة وبالمستوى العالي الذي قدموه في البطولة ما مكنهم من الظفر بالميداليات وسط منافسة حادة من رماة دوليين. واضاف ان الرماة الكويتيين متميزون في حضورهم دائما وأنهم يمتلكون الامكانيات والمهارة للمنافسة والحصول على المراكز الأولى في شتى المنافسات والبطولات.


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