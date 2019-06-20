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يتفادى الأزرق مواجهة منتخبات تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف وماليزيا بشكل مؤكد في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمنتخبات الذي صدر في 14 يونيو الحالي، لكن القرعة ستضعه حتما في مجموعة حديدية بسبب المرتبة المتأخرة عالمياً.

وجاء الازرق في المرتبة 156 عالميا بين المنتخبات لتضعه في المستوى الرابع من تصنيف منتخبات قارة اسيا في قرعة الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال قطر وكأس آسيا في الصين حيث تقام قرعة التصفيات يوم 17 يوليو المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ووزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات المشاركة في القرعة بالاعتماد على التصنيف الأخير الصادر عن «فيفا» على 5 مستويات بعد ختام الدور الأول من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات بنغلادش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا إلى الدور الثاني فيما لايزال القرار بشأن المباراة بين ماكاو وسريلانكا معلقا اثر رفض مغادرة الاول للعب مباراة الاياب على ارض سريلانكا.

ويشارك في الدور الثاني 40 منتخباً سيتم توزيعها على ثماني مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من 5 سبتمبر 2019 ولغاية 9 يونيو 2020.

وجاء توزيع المستويات كالتالي :

المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، الصين .

المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سورية، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، الأردن .

المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، الفلبين .

المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، المالديف، الكويت، ماليزيا . المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلادش، منغوليا، غوام، ماكاو أو سريلانكا. ويشير التصنيف المتراجع للأزرق الى مهمة صعبة يخوضها في تصفيات الدور الثاني ، فالمستوى الرابع يعني وقوعه مع 3 منتخبات قوية تفوقه في المستوى الفني والتصنيف الدولي، وبالنظر لمنتخبات المستوى الرابع فان المجموعة التي تضم الازرق ستكون المجموعة الحديدية بلا أدنى شك، فيما لم تحقق خطة الاتحاد ، بعد العودة من الايقاف ،هدفها في التقدم في تصنيف «فيفا» من خلال خوض عدد من المباريات الدولية الودية أملا في تحقيق نتائج ايجابية،علما بانه تقهقر بسبب الإيقاف الى المركز 189 غير أنه لم ينجح سوى في التقدم الى المركز 156 بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 6 مباريات بحسب نتائج المباريات المعتمدة في الاتحاد الدولي .

وتنطلق الجولة الاولى من التصفيات يوم 5 سبتمبر المقبل وفيها يلعب الازرق مع منتخب من المستوى الخامس في مجموعته ويواجه بعد 5 أيام منتخبا من المستوى الاول في الكويت بحيث يلعب 8 مباريات على ارضه وخارجها على ان يختتم مبارياته خارج ارضه يوم 9 يونيو2020 مع منتخب من المستوى الثالث .

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا ) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر ، وفي المقابل فإن المنتخبات الـ24 المتبقية تنتقل الى المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا، للتنافس على المقاعد المتبقية في نهائيات كأس آسيا 2023.

يذكر أن الأزرق غاب عن فترة اللقاءات الدولية الودية التي سبقت تصنيف «فيفا» الاخير ، وهي فترة استطاع فيها منتخب مالاوي خوض 6 مباريات فيها بينما استطاع منتخب ماليزيا من القفز 9 مراكز في التصنيف وارتقى من المرتبة 168 الى 159 وهو ارتقاء أسهم في وضع ماليزيا في المستوى الرابع بدلا من الخامس.

