محلية

أشاد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي بالإنجازات المميزة التي حققها المنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس سمو الأمير الدولية الخامسة التي اختتمت الإثنين الماضي في إيطاليا وإحرازهم خمس ميداليات متنوعة.

وقال العتيبي في تصريح للصحافيين عقب عودة وفد المنتخب إلى البلاد اول من امس إن النادي استعد جيدا لهذه البطولة المهمة التي تحمل اسم سمو الأمير وشهدت مشاركة أكثر من 400 رام من 16 دولة عربية وأجنبية.وأوضح أن مشاركة رماة الكويت في البطولة وفي ضوء مشاركة عدد من أميز رماة العالم شكلت فرصة مهمة لهم للاستعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها في طوكيو اليابانية 2020، مهديا هذا الفوز للقيادة السياسية ولأسرة الرماية والشعب الكويتي.

من جانبهم، عبر الرماة والراميات الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة عن فخرهم واعتزازهم بالانجازات التي تحققت في هذا المحفل الكبير، وقال الرامي عبد الرحمن الفيحان الفائز بجائزة المركز الأول في مسابقة تراب في تصريح مماثل إن المنافسات كانت قوية لا سيما في الدور النهائي مع الرماة الإيطاليين وهم من أبرز رماة العالم موضحا أن تركيزه وحرصه على الفوز بهذه البطولة العزيزة على كل الكويتيين أدى لتتويجه.

ولفت الفيحان إلى أن هذا الفوز سيكون دافعا له لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات المقبلة وأهمها أولمبياد طوكيو إذ تأهل لها مسبقا، مثنيا على الدعم الكبير الذي يقدمه نادي الرماية لكل الرماة والراميات الكويتيين ما كان له أبلغ الأثر في مواصلة الإنجازات.

بدورها أكدت الرامية إيمان الشماع الحائزة على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة سكيت للسيدات إن ما حققته من أرقام في منافسات البطولة يؤهلها لدخول النهائيات ببطولات العالم، مؤكدة أن طموحها في الفترة المقبلة هو الفوز في بطولات دولية وعالمية والتأهل إلى الأولمبياد المقبل.وجاء الحصاد الكويتي أيضا عبر الرامي أحمد العفاسي الذي حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة دبل تراب كما فاز الفريق المكون من الراميات إيمان الشماع وفاطمة الزعابي وشيخة الرشيدي بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق لمسابقة سكيت في حين فاز الرامي حسام الرومي بفئة الرماة المخضرمين.

وتقام البطولة سنويا بمبادرة من سفارة الكويت بالتعاون مع الاتحاد الأولمبي الايطالي للرماية.

من جانب آخر، وصف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة فيرديناندو روسي كأس سمو الأمير بـ «الأهم والأكبر من نوعها في العالم»، معتبرا اياها مثالا قويا للتعاون الرياضي الايطالي والكويتي.

وقال روسي ان «الحدث الرياضي الكبير لبطولة كأس سمو الأمير يتسم بقيمة استثنائية كون تنظيم البطولة يندرج في زخم الصداقة الخاصة بين ايطاليا والكويت البلدين الذين يجمعهما روابط كثيرة تتعزز عاما بعد عام».وأضاف :»في هذا المضمار نسهم في تعزيز هذه الروابط من خلال هذه البطولة الدولية التي اختتمت دورتها الخامسة بنجاح منقطع النظير سواء من حيث المستوى العالي للمتسابقين من حاملي الميداليات الأولمبية وكذلك حجم المشاركة الواسع الذي تجاوز 420 راميا من 26 بلدا يمثلون القارات الخمس».

