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اختتمت في جمعية المكفوفين أخيراً منافسات بطولة المغفور له الشيخ جابر الأحمد الرمضانية الرابعة لرياضة المكفوفين في العاب كرة الهدف وتنس الطاولة والدومينو التى اقيمت بمشاركة 79 لاعباً ولاعبة تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع.واسفرت نتائج البطولة في منافسات كرة الهدف عن فوز الفريق المكون من راشد الحسن وعبدالله الحرز وعبد العزيز خلف ومحمد الشمري بالمركز الأول. وفي منافسات تنس الطاولة للبنين والبنات حقق المركز الاول رشيد حاجي والهام محمد. وفي منافسات الدومينو حقق المركز الاول الثنائى حسين المطيري ومنصور العنزي. وحضر حفل ختام البطولة حامد الهزيم مدير إدارة الرياضة للجميع ونائبه وليد السلطان ورئيس قسم أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة جاسم الصفار وعادل الخليفة نائب رئيس جمعية المكفوفين ومنصور العنزي أمين سر الجمعية وفهد العنزي رئيس لجنة العلاقات العامة. وعقب تتويجه الفائزين نقل الهزيم للمشاركين في البطولة تحيات مدير عام الهيئة د. حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة للجميع مشعل الهدبة، مشيرا الى حرصهما على توفير جميع الامكانيات لتمكين هذه الشريحة الغالية من ابناء الوطن من ممارسة نشاطهم الرياضي وهواياتهم، واشاد بالمستوى الطيب للبطولة والتفاعل الرائع من المشاركين. من جانبه، اكد الصفار ان «البطولة تأتي ضمن خطة قطاع الرياضة للجميع بتكثيف البرامج والانشطة الرياضية لابنائنا واخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا ان البطولة في نسختها الرابعة حققت نجاحاً كبيراً، ومردودا إيجابياً عكسته حالة الرضا والسعادة التي سادت حفل الختام.بدوره،ثمن عادل الخليفة جهود الهيئة العامة للرياضة الطيبة في تقديم جميع أوجه الدعم لتمكين منتسبي الجمعية من ممارسة هواياتهم ورياضتهم من خلال رعاية البطولة للعام الرابع على التوالي وإخراجها بهذا المستوى المميز.

