محلية

بات في حكم المؤكد حصول الشيخ فهد ناصر الصباح على منصب رئيس اللجنة الأولمبية، وحسين المسلم على منصب أمين السر العام خلال الدورة المقلبة، حيث سيغلق اليوم باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة على أن تجرى الانتخابات يوم 30 يونيو الحالي وفق النظام الأساسي الجديد. ويتكون مجلس الادارة من 16 عضواً منهم 9 اعضاء (الرئيس نائب الرئيس - امين السر - 6 اعضاء) عن طريق الانتخاب، بالاضافة الى عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيسة لجنة المرأة ورئيس لجنة الرياضيين الذين يحق لهم التصويت، وما لا يزيد عن 4 اعضاء اضافيين لا يحق لهم التصويت يتم اقتراح اسمائهم من قبل الرئيس ومجلس الادارة.

ويشترط على كل مترشح الحصول على شهادة جامعية او ما يعادلها في التربية البدنية او ماجستير او مايعادلها والتمتع بالخبرة في المجال الرياضي لمدة 12 عاما على الاقل وان يجيد اللغة الانكليزية او الفرنسية وكما يجب ان تشكل اغلبية الاصوات في المجلس من ممثلي الاتحادات المدرجة في البرنامج الاولمبي وفقا للميثاق الاولمبي. وكانت الهيئة العامة للرياضة أشهرت النظام الاساسي للجنة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بعد اعتماده من الجمعية العمومية المنعقدة يوم 12 يونيو الحالي. وستقوم اللجنة الثلاثية التي يترأسها ناصر صالح وتضم أحمد عقلة وعبداللطيف مراد بمراجعة أسماء المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات ومدى انطباق الشروط عليهم، وهي ألا يقل سن المرشح عن 25 عاما، والا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، وليس عليه عقوبات من اي هيئة رياضية بسبب سوء سلوك، او يكون قد مضى على العقوبة 10 سنوات او رد اعتباره وبالاضافة ان يكون حسن السيرة والسلوك فيما يتعلق في الصحيفة الجنائية. يذكر ان انتخابات اللجنة الأولمبية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق المتفق عليها ما بين الحكومة الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية.

