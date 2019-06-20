دوليه

صرح المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المصري إنه يهدف لإسعاد الشعب المصري عبر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تحتضنها مصر اعتبارا من مساء غد وحتى 19 يوليو المقبل. وذكر أغيري أن المنتخب المصري بدأ الإعداد للبطولة منذ السادس من يونيو الجاري ووصل لمرحلة رائعة للغاية من التحضير الفني والبدني وأصبح جاهزا تماما لمباراة الافتتاح المقررة أمام زيمبابوي غدا. وأضاف أغيري في الموتمر الصحفي الذي عقد امس بستاد القاهرة الدولي أن منتخب زيمبابوي يستحق التواجد في البطولة وهو يتابعه منذ فترة ويعلم كل كبيرة وصغيرة عنه. وأوضح: «هو فريق قوي والمباراة مهمة لأنها ضربة البداية للبطولة المقامة في مصر، وعلينا مسؤوليات كبيرة نحو تحقيق اللقب وسنلعب بنفس أسلوبنا في الافتتاح ونحترم المنافس كثيرا وجهزنا جيدا لهذه المواجهة الصعبة التي لا بديل عن الفوز بها».

وأشار مدرب منتخب «الفراعنة» إلى أن فريقه يوجه تركيزه الآن إلى مباراة زيمبابوي، ولا ينشغل بأي مباريات أخرى أو باللقب، وهدفه الأول هو الفوز في الافتتاح.

وأثنى أغيري على النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، قائلا إنه يؤدي بشكل جيد في المعسكر وملتزم تماما، وأن هدف جميع لاعبي الفريق هو الفوز بلقب البطولة الأفريقية للمرة الثامنة. وشدد المدير الفني على أن إسعاد الشعب المصري هو هدفه الأساسي في الوقت الحالي، موضحا «كرة القدم تعني الكثير للشعب المصري». وتحدث أغيري عن الصعوبات التي واجهته قائلا «أهمها عدم انتظام مسابقة الدوري المصري وعدم حصول اللاعبين على راحة مناسبة وعدم انتهاء الدوري قبل البطولة جعل اللاعبين يعانون بدنيا».

بدوره، قال أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري إنه وزملاءه بالفريق يعدون المصريين بإحراز لقب كأس أمم أفريقيا 2019 ،وأضاف المحمدي في المؤتمر الصحافي: «جاهزون للبطولة ولضربة البداية أمام زيمبابوي، ونمتلك لاعبين كبارا... والبطولة علي ملعبنا ووسط جماهيرنا ولا بد من تحقيق الفوز والجميع جاهزون». وأشار المحمدي إلى أن الجماهير لا تشكل ضغطا على المنتخب وإنما ستشكل مصدر قوة للفريق، مضيفا «سعداء باللعب علي ستاد القاهرة، أفضل ستادات مصر وأفريقيا وكان مصدر قوة للمنتخب في بطولات سابقة وتحديدا بطولة كأس أفريقيا 2006». وأضاف بشأن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الكونغو وأوغندا : «مجموعة مصر متوازنه للغاية وليست سهلة كما يتردد ونتمنى أن تكون البداية موفقة من حيث النتيجة والأداء وتكون رسالة قوية لباقي المنتخبات». وتطرق المحمدي للحديث عن نجم المنتخب محمد صلاح، قائلا إنه لاعب كبير ومن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، «وهذا يمثل قوة لنا وسعداء بوجوده معنا، فهو لاعب مميز». وأشار المحمدي إلى أن الروح المعنوية للاعبي المنتخب المصري مرتفعة، «وهذا أمر جيد، والفوز في وديتي تنزانيا وغينيا كان أمرا إيجابيا في استعداداتنا للبطولة».

