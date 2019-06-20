دوليه

شدد صنداي تشيزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي على صعوبة مواجهة المنتخب المصري في المباراة الافتتاحية. وقال صنداي في مؤتمر صحافي عقد امس إن منتخب زيمبابوي يدرك حجم صعوبة المباراة أمام مصر في افتتاح البطولة ووسط العدد الكبير من الجماهير، لكنهم سيبذلوا قصارى الجهد للخروج بنتيجة إيجابية. وأضاف: «منتخب مصر سيكون قويا على أرضه ووسط جماهيره وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة». وأوضح أن فريقه تواجد في القاهرة قبل أسبوع تحضيرا للبطولة الأفريقية وأنه سيجري اليوم تحديد الموقف النهائي لنجم الفريق خاما بيليات الذي أصيب مؤخرا. من ناحيته، قال نوليدج موسانا قائد منتخب زيمبابوي ولاعب فريق أندرلخت البلجيكي إنه سعيد ومتشوق للعب في البطولة. وذكر موسانا، إن «منتخب بلاده لديه حماس للعب في مصر، البلد الرائع للغاية والذى نأمل أن نحقق فيه نتائج مميزة». وأضاف موسانا «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر وهدفنا هو تحقيق الفوز في المباريات، ولا يوجد شيء نقلق بشأنه، الشيء الوحيد الذي نقلق بشأنه هو خسارة أي مباراة في دور المجموعات».

