دوليه

أخلي سبيل الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم والموقوف عن ممارسة أي نشاط كروي، في ساعات الصباح الأولى من يوم امس دون أن توجه اليه أي تهم، بل استجوب في قضية التحقيق الجنائي المرتبط بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وأوقف بلاتيني الذي ترأس الاتحاد الأوروبي بين 2007 و2015، اول من امس الثلاثاء من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية في نانتير، والذي يحقق في فساد مزعوم متعلق بالتصويت الذي جرى عام 2010 لمنح قطر استضافة مونديال 2022.

وشدد بلاتيني على أنه لم يرتكب أي مخالفات، فيما أكد بيان من محاميه أن وقائع القضية «مجهولة بالنسبة له»، مشيرا الى أنه استمع الى موكله بصفة «شاهد».وبدا بلاتيني الذي يحتفل بميلاده الـ64 يوم غد الجمعة، مرهقا لدى مغادرته مركز الشرطة، وقال النجم الدولي السابق للصحافيين: «كان (التحقيق) طويلا، لكن بالنظر الى عدد الأسئلة، لا يمكن إلا أن يكون طويلا بما أنني سئلت عن كأس أوروبا 2016، كأس العالم في روسيا، كأس العالم في قطر، وفيفا».

وكشف محاميه وليام بوردون أنه تم الإفراج عن موكله دون أن توجه إليه أي تهم، مضيفا أنه كان «هناك الكثير من الضوضاء حول لا شيء»، موضحا أن «المحققين أرادوا لأسباب تقنية، تقنية حصرا، أن تسمع آراء الناس (بلاتيني) حتى لا يكتفوا بالتشاور مع بعضهم البعض»، مذكرا أنه تم الاستماع الى موكله في جلسة علنية كشاهد «قبل 18 شهرا».

وخلص بوردون الى القول: «نحن، الاثنان على حد سواء، هادئان وواثقان بالنسبة للمستقبل».

وكان الرئيس السابق للاتحاد الدولي «فيفا» السويسري جوزيف بلاتر اكد انه «تفاجأ تماما» بالتوقيف الاحتياطي لبلاتيني مشيرا الى ان «ذلك لن يساعده» في نهاية فترة إيقافه بعد عدة أشهر.

وجاء كلام بلاتر (83 عاما) الذي أوقف ست سنوات بسبب فضيحة هزت كيان الاتحاد الدولي في حديث لوكالة «فرانس برس»، وقال «لقد تفاجأت تماما بهذا التوقيف الاحتياطي، لقد قلت في نفسي بأن أمرا ما لا يسير بشكل جيد». وتابع: «العودة لفتح هذه القضية في الوقت الذي تتواجد فيه الصحافة العالمية في فرنسا من أجل مونديال السيدات وقبل ثلاثة أشهر من نهاية عقوبته، أمر غريب ويشكل مادة دسمة لوسائل الاعلام». واعتبر بلاتر بان التوقيف الاحتياطي «لن يساعده اذا اراد العودة، لأنه في هذه الحالة هو في حاجة الى حجج قوية».

