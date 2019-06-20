دوليه

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالقلق إزاء ارتفاع درجة الحرارة في مصر. وقال ديسابر في الموتمر الصحفي الذي عقد امس بالقاهرة إن هدف

فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة. وأضاف أن فريقه استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبوظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا وأنه واجه ساحل العاج في درجة حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية وقدم مباراة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر في الوقت الحالي وقد اعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي وصفه بالمميز للغاية. وأوضح أن منتخب الكونغو قوي للغاية ويمتلك العديد من العناصر المميزة، مشيرا إلى أن فرصة فريقه في التأهل من المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي مصر وزيمبابوي، صعبة للغاية. لكنه أكد أنه سيبذل قصارى الجهد من أجل عبور دور المجموعات ومواصلة المشوار في البطولة.

