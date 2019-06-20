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خطف خبر هروب المدافع الكوبي ياسماني لوبيز الضوء من الولايات المتحدة، أحد المضيفين الثلاثة لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف، والتي استهلت حملة الدفاع عن لقبها بفوز كاسح على غيانا المتواضعة 4 - 0 اول من امس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وكشف مدرب المنتخب الكوبي راوول ميديروس أن مدافعه لوبيز اختفى بعد الخسارة أمام المكسيك بسباعية نظيفة السبت الماضي في باسادينا (لوس أنجليس) في افتتاح النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية التي تجمع المنتخبات المنضوية تحت لواء اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وقال ميديروس عشية مباراة الجولة الثانية في دنفر ضد مارتينيك «الفريق، كما يعلم الجميع، لم يصل بوفد كامل الى الكأس الذهبية، والمدافع رقم 4 (ياسماني لوبيز) غادر بالفعل التجمع مساء يوم السبت، وهو اللاعب الوحيد الذي ليس معنا».ولم يحصل لاعب خط الوسط يوردان سانتا كروز على تأشيرة دخول من السلطات الأميركية، وبالتالي لم يتمكن من الانضمام الى المجموعة للمشاركة مع بلاده في البطولة القارية التي تستضيفها الولايات المتحدة، كوستاريكا وجامايكا من 15 يونيو حتى 7 يوليو.

وتابع المدرب الكوبي: «بخصوص ياسماني، فهذا قراره. أحد من زملائه (ونحن ثلاثون) له أي علاقة بما حصل. إنه قراره، لقد اتخذه ووضعه موضع التنفيذ».

ويعتبر لوبيز، إبن الـ31 عاما الذي بدأ مشواره الدولي عام 2013 وخاض 28 مباراة (هدف واحد)، من ركائز دفاع المنتخب الكوبي، وهو انضم الى قائمة من الرياضيين الكوبيين الذين استغلوا الأحداث الدولية في الخارج للهروب.

وتصدر المنتخب الأميركي، الباحث عن لقبه السابع في البطولة وبالتالي معادلة الرقم القياسي المسجل باسم المكسيك، المجموعة بفارق لأهداف أمام بنما التي فازت بدورها على ترينيداد وتوباغو بهدفي أرماندو كوبر (53) وإدغار بارسيناس (68).

