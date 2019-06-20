دوليه

تأهل المنتخبان الأسترالي والبرازيلي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات،اول من امس، وذلك بعد فوز الأول على جاماياكا 4 - 1، والثاني على إيطاليا 1 -0، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة. وتألقت سام كير مهاجمة منتخب أستراليا وسجلت أربعة أهداف لمنتخب بلادها في المباراة، في الدقائق 11 و42 و69 و83، فيما سجلت هافانا سالون الهدف الوحيد لجامايكا في الدقيقة 49.

وفي المباراة الثانية، باتت المهاجمة البرازيلية مارتا أفضل هدافة في تاريخ نهائيات كأس العالم في فئتي الرجال والسيدات بمنحها الفوز لمنتخب بلادها على إيطاليا 1- 0.

وجاء هدف مارتا (33 عاما) من ركلة جزاء في الدقيقة 74، فرفعت رصيدها الى 17 هدفا في 5 نسخ من النهائيات (2003 و2007 و2011 و2015 و2019) لتتخطى الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 4 نسخ من النهائيات).

وكانت مارتا التي توجت افضل لاعبة في العالم ست مرات، سجلت هدفا من ركلة جزاء أيضا في مرمى استراليا (2-3) في المباراة الثانية ضمن دور المجموعات من هذه النسخة من كأس العالم.

وعند السيدات، تتفوق مارتا على الألمانية بيرغيت برينتس والأميركية آبي وامباش (كلتاهما 14 هدفا) ثم الأميركية الأخرى ميشيل ايكرز (12 هدفا).

ولحقت البرازيل بإيطاليا إلى الدور ثمن النهائي ولكن كأحد أفضل 4 منتخبات صاحبة المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 6 نقاط بفارق الأهداف خلف أستراليا التي انتزعت المركز الثاني.

وكانت إيطاليا ضامنة تأهلها إلى الدور ثمن النهائي قبل المباراة.وفي الدور ثمن النهائي، تلتقي أستراليا مع النرويج ثانية المجموعة الأولى، فيما تنتظر البرازيل على غرار إيطاليا المتصدرة نهاية الدور الأول لمعرفة منافستيهما في ثمن النهائي والتي قد تكون على الأرجح بالنسبة للسيليساو، فرنسا المضيفة ومتصدرة المجموعة الأولى.

