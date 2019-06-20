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سرعة وصولهم أسهمت في تقليل الخسائر وعدم امتداد النار

رجال الإطفاء سيطروا على حريق اندلع بمحل لبيع الألعاب في العقيلة


تمكن رجال الاطفاء صباح أمس من السيطرة على حريق اندلع في محل لبيع الالعاب في مجمع تجاري في منطقة العقيلة دون وقوع اصابات.
وكان بلاغ ورد صباح امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في مجمع تجاري في منطقة العقيلة، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي القرين والمنقف لموقع الحريق حيث تبين ان النار اندلعت في محل لبيع الالعاب فتم اخلاء المجمع ومن ثم مكافحة النار واخمادها خلال وقت قياسي حتى لا تمتد الى المحال المجاورة وذلك دون حدوث اصابات.
ومن جانبه، اكد مصدر اطفائي الى ان سرعة وصول رجال الاطفاء للموقع وتعاملهم مع الحريق اسهمت بشكل كبير في تقليل الخسائر المادية والسيطرة على النار قبل امتدادها.


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