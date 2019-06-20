دفتر أحوال

أحبط رجال جمارك المطار الدولي صباح امس محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة من قبل مسافر عربي الجنسية قادماً من بلاده من خلال اخفاء الكمية اسفل الحقيبة.

رجال جمارك المطار وخلال قيامهم بتفتيش حقائب المسافرين اشتبهوا بحقيبة تحوي تجاويف في الجزء السفلي، وبعد فتحها عثر بداخلها على كيس به عدد من الحبوب المخدرة نوع «ترامادول» وبعد الاستعلام عن صاحب الحقيبة تبين انه وافد عربي الجنسية وخلال التحقيق معه اعترف انه كان يحاول تهريب كمية الحبوب المخدرة بقصد الاتجار بالتعاون مع صديق له في البلاد.

وعليه تم اقتياده واحالته وكمية المضبوطات الى الجهات المختصة.

