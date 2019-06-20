دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المتهمة بها المعلمة المصرية نجلاء محمد بالتسبب في وفاة الطالب عيسى البلوشي واختصاص محكمة الجنح، اذ قضت الاستئناف باعادة القضية الى محكمة الجنايات مجدداً لمحاكمة المتهمة وجاء في حيثيات الحكم ان النيابة العامة استأنفت على حكم عدم الاختصاص للجنايات بالقضية واكدت الاستئناف اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى ومحاكمة المتهمة مرة اخرى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات بأربع تهم هي ضرب أفضى إلى موت وسوء معاملة طفل وسبه وسب والدته، لكنها نفتها جميعا خلال محاكمتها.

يذكر أن الحادثة وقعت خلال شهر فبراير العام الماضي، حيث توفي البلوشي بعد عودته من مدرسة عمرو بن العاص في منطقة الروضة والتي يدرس فيها بالصف الرابع الابتدائي، حيث وجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته، مؤكدين أنها قامت بمعاملته بقسوة وتوبيخه بشدة على الرغم من علمها بظروفه الصحية ما أدى إلى تعرضه لمضاعفات صحية سببت وفاته.

