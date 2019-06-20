دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح ببراءة تاجر عقار دولي من النصب والاحتيال على مواطن والقيام ببيع ارض له في منطقة «ايفر» في المملكة المتحدة.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكد به دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان ان العلاقة بين موكلي والشاكي علاقة تعاقدية بموجب عقد بالخارج مؤرخ ومذيل بتوقيع الشاكي بمبلغ 5600 دينار كويتي دفع الشاكي منها مبلغ وقدره 500 دينار كويتي كعربون لشراء الارض في منطقة ايفر الكائنة في المملكة المتحدة وقام الطرفان بتوقيع العقد المشار اليه والذي بموجبه يلتزم البائع المتهم بنقل الملكية الى المشتري «الشاكي» في مقابل التزام المشتري بسداد باقي المبلغ المستحق عليه في موعد اقصاه من سبعة اشهر الى سنة وهو ما لم يحدث من الشاكي وامتنع دون مبرر عن سداد باقي المبلغ فتم انذاره اكثر من مرة بسداده الا انه لم يتمثل لاستصدار امر اداء ضد المشتري الشاكي قضي به بالرفض ما حدا به الى اقامة دعوى مدني كلي وتقدم المجني عليه بدعوى فرعية بفسخ عقد البيع والزام المتهم برد مقدم التعاقد والتي قضي فيها بالزام الشاكي بان يؤدي له مبلغ وقدره 5100 دينار ورفض دعوى الشاكي.

واضاف القطان ان الشاكي وبعد ان لجأ المتهم لاستيفاء حقوقه واستصدار امر ادعاء ضد المشكو بحقه ورغم عدم التزامه بالسداد في المواعيد طبقا للعقد الموقع منه لجأ بعد ما يقارب العامين الى الابلاغ عن الواقعة المزعومة منه حتى يتنصل من التزامه التعاقدي مع البائع حيث تقدم بشكواها الى جهات التحقيق في غصون شهر يوليو 2017 ولو كان جادا في شكواه لتقدم بشكواه منذ التعاقد مع المتهم الحاصل في شهر نوفمبر 2015.

وانهى عبدالمحسن القطان ان العلاقة بين المتهم وبين الشاكي يحكمها عقد بيع عقار بالخارج المبرم بين الطرفين وانتفاء اركان جريمة النصب ومدينة النزاع والتراخي والتأخير في الابلاغ وخلو الاوراق من ثمة دليل يمكن معه نسبة الواقعة للمتهم.

