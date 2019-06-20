دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار ابراهيم العبيد بالغاء حبس خليجي 10 سنوات عن تهمة جلب المؤثرات العقلية من العراق «46 الف حبة كبتاغون» وتقضي مجددا ببراءته من تهمة الجلب والامتناع عن عقابه بتهمة التعاطي وامرت بمصادرة المواد المؤثرة عقليا.

تخلص الوقائع فيما قرره ضابط الواقعة والمفتشون الجمركيون بان معلومات وردت اليهم بجلب خليجي سائق باص لمواد مؤثرة عقلية من العراق وعلى اثر ذلك قاموا بتفتيش الباص تفتيشا دقيقا بحضور المتهم والذي كان طبيعيا وبعد تفتيش زاد عن الـ 6 ساعات عثروا على المواد المؤثرة في اسفل الباص ملحوم بصاجه خارجية فوقها وانكر المتهم صلته فيها وفي جلسات المرافعة حضر المحامي بشار النصار واستجوب مفتشي الجمارك حول طريقة وضع هذه المادة هل من الخارج ام من الداخل واجابوا بانها وضعت من الخارج وكذلك استجوب ضابط المباحث الذي قرر بان الكمية تخص المتهم وهو من ادخلها بقصد التجارة وتوصل النصار الى ان التحريات كانت مكتبيه اذ ان المعلومات لم ترد الى الضابط وانما المفتشين بعد الضبط اتصلوا به فكيف له ان يعرف هذا القصد.

ترافع النصار دافعا بانتفاء علم المتهم بالمواد المخدرة وانتفاء القصد الجنائي في قضية الجلب مبينا ان المتهم وصل الى العراق ومعه ركاب وهناك حصل له ظرف اذ ان والدته مرضت فسافر اليها السعودية جوا ومكث هناك 4 ايام وترك السيارة في مواقف عمومية للباصات فدست له الكمية اما للاضرار به او للاستفادة من دخول الكمية بدون علم المتهم كنوع من الاتجار بدون المخاطرة خصوصا وان الكمية وضعت من خارج المركبة فلو كان المتهم له علم لاخفاها داخل الباص باماكن سرية وما يؤكد ذلك ان المتهم كان يقف معهم بالتفتيش ولا توجد عليه اي امارات ارتباك وهو واثق من نظافته بل كان يساعدهم بالتفتيش وبعد استمرار التفتيش 6 ساعات اخرجت الكمية فانهار المتهم متفاجأ.

