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«أبل» تطلق تطبيقاً يحافظ على سمعك


قد تتسبب الأصوات المرتفعة للغاية في الحفلات أو مدرجات الملاعب مثلا في الإضرار بحاسة السمع، وهو ما دعا شركة آبل لتطوير تطبيق لمواجهة هذه المشكلة.
واعتبارا من الخريف المقبل تقدم الشركة التطبيق نويزي «Noise» الجديد على ساعتها الذكية من الجيل الرابع بشكل حصري، للتحذير من الوجود في بيئة تعج بأصوات عالية يمكن أن تلحق الضرر بالسمع. وعين 90 ديسيبلا كحد قياسي ليطلق التطبيق تحذيرا عند تجاوزه، ففي حال وجود المرء في نطاق صاخب لأكثر من ثلاث دقائق تطلق الساعة تحذيرا بأن هذا المستوى من الصوت يمكن أن يضر بالسمع. ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية تغيير الإعدادات. وأشارت «أبل» إلى أن التطبيق نويزي قد يقوم بإجراء قياسات غير دقيقة في بيئات وظروف معينة مثل هبوب الرياح وفي الماء.
يُذكر أن المركز الأميركي للوقاية ومكافحة الأمراض يحذر من أن الوجود في بيئة صاخبة حتى 105 ديسيبلات «كما هي الحال في حفلات الروك مثلا» لمدة خمس دقائق ما قد يضر بحاسة السمع.


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