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نشرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» صورة غريبة تدفعك للشعور بالنظرة الأولى أنها ليست حقيقية وإنما عبارة عن لوحة بالألوان المائية. وعلى الرغم من أن الصورة قد تخدعك للوهلة الأولى بزيفها، إلا أنها في الواقع حقيقية، وقام بالتقاطها المصور خوان كارلوس كاسادو في تينيريفي مطلع الشهر الحالي. وتظهر الصورة، التي نشرتها «ناسا» في موقع «صورة اليوم الفلكية» الذي تشرف عليه وكالة الفضاء الأميركية وجامعة ميشيغان التقنية، بركان جبل تيد، إلى جانب ظله الذي ينعكس في السماء على شكل مثلث «مرسوم بدقة مثالية».

والغريب في الأمر أن بركان تيد، وهو أعلى قمة جبلية في إسبانيا، لا يحمل هذا الشكل الهرمي في الواقع، لذلك، أوضحت «ناسا»، أن الظل المثلث للجبل ليس فريدا من نوعه، حيث تنعكس ظلال الجبال والبراكين الأخرى بأشكال مختلفة عن الواقع في غالبية الأحيان. وتقول الوكالة: «أحد الأسباب الرئيسة للشكل الداكن الغريب للظل هو أن المراقب ينظر إلى أسفل الممر الطويل لظل غروب الشمس (أو شروق الشمس) الذي يمتد إلى الأفق».

ويعود هذا الشكل المثلث للبركان إلى امتداد نهاية الظل إلى مسافة بعيدة، ما يجعله يبدو كهرم مثالي بشكل لا يصدق.

ولم يكن ظل البركان الشيء الوحيد المثير للاهتمام في الصورة، حيث تميزت الأخيرة بإطلالة مذهلة للبدر، بعد وقت قصير من الكسوف الكلي.

