الاخيرة

تنشغل الأوساط السياسية والشعبية في العراق بالزيارة التي يقوم بها أمير الكويت المفدى الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى العاصمة بغداد ويلتقي فيها كبار المسؤولين لمناقشة علاقات الأخوة والمحبة والتعاون المشترك وسبل تطوير الاتفاقيات المبرمة وتنميتها وتأكيدها وتركيز أثرها الإيجابي على مستقبل شعبي البلدين وشعوب المنطقة اعتمادا على رغبة القيادة العراقية في تطوير العلاقات وتحقيق التقارب وما يمتلكه الشيخ صباح الأحمد من حكمة ودراية وتجربة ثرية في تاريخ المنطقة السياسي والاجتماعي ومعرفته في الطريقة الملائمة لحلحلة المشاكل العالقة بين الأشقاء العرب كما في أزمة الخليج اضافة إلى دوره في تحقيق التقارب بين الكويت والعراق بعد سنوات من العزلة والفرقة، لكن حكمة الأمير المفدى وحبه للعروبة وتعلقه بالعراق وصدق مشاعره ونبل مكارمه جعلته سباقا في إعادة العلاقات بين البلدين وتمتينها إلى الأفضل لتنعكس ايجابا على المستقبل وما تنتظره الاجيال القادمة من قادتها وبناة بلادها.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من عائلة كريمة قوية العنفوان أصيلة راسخة لا تتغير بتغير الأحداث، ولقد أثبتت الأزمات أن آل الصباح هم خيرة العرب، الأمير يتوجه فورا الى مسجد كان عدد من أبناء شعبه استشهدوا فيه وهم يؤدون الصلاة وكان مثل والد فقد أحب أولاده.

في أزمة قطر مع دول في الخليج كان الأمير كأخ كبير تنازع أخوته على أمر فحمل همومه على كتفيه وذهب مسرعا يتنقل بينهم مواسيا مبتسما ملاطفا ضاحكا معبرا عن وجدان صادق وضمير يتدفق انسانية مثل نبع لا يتوقف ولا ينضب بل يجري بأعذب المياه تسيل حيث الأرض الجرداء اليابسة المتشققة فيرويها وتتحرك بالبلل وتخضر وتزهر وتعلو فيها الأشجار وتحلق الأطيار.

صباح الأحمد يريد الخليج جنة فمياهه المالحة حين تختلط بعذوبة مشاعر وإنسانية هذا الأمير تكون كمياه رقراقة تسقي العطاشى من البشر وتمنحهم الحياة وهو سعيد بكل تلك التضحية لأنه يشعر إنه يؤدي واجبه الإنساني والأبوي فهو من جيل الزعماء الحكماء.

الشيخ صباح الأحمد طيب القلب وحازم وناجح في إدارة أقدم ديموقراطية في الشرق الأوسط.

وفي موقف الأمير من العراق إنسانية عالية خاصة وإنه عاش محنة الغزو الصدامي وكان يرى القوات العراقية تجتاح الكويت وتدمر وتخرب ولكنه تجرع مرارة الألم وصبر وكافح ليستعيد زمام المبادرة وينتصر لشعبه ويحرره من سطوة صدام وعصاباته فهو يعمل اليوم من أجل أن يساعد العراق ليكون قويا منتصرا وقادرا على النهوض مجددا.

بقلم : فراس الغضبان الحمداني

عضو الاتحاد الدولي للصحافة وعضو اتحاد الصحافيين العرب وعضو نقابة الصحافيين العراقيين

