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الوفيات


غنيمه عبدالرحيم عبدالغفور العوضي 74 عاما، شيعت، الرجال: منطقة الدعية، ديوان العوضي، ت: 25385696، النساء: بيان، ق 13، ش 6، م 5، ت: 97339090.
حسن محمد محمود الكندري 73 عاما، شيع، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 99037327، النساء: بيان، ق 10، ش 1، ج 1، م 6، ت: 60466444.
معيوف محمد معيوف الرفاعي 26 عاما، شيع، الرجال: الشامية، ديوان الرفاعي، ت: 98888906، النساء: القادسية، ق 4، ش 24، م A16، ت: 50644077.
مبارك سعدون مبارك سعدون 55 عاما، شيع، الصباحية، ق 4، ش 5، م 342، ت: 67667662.
شنيان عبدالرحمن عبدالعزيز العتيبي 71 عاما، شيع، العزاء في المقبرة فقط- صبحان، ت: 65665990، 99964885.
فاطمة الزهراء السيد الشبيني، أرملة/ صالح احمد بوقريص 73 عاما، شيعت، الرجال: كيفان، ق 1، ش 11، م 2، ت: 90067001، النساء: مبارك الكبير، ق 6، ش 10، م 16.
فلاح مطر وقيان الشمري 65 عاما، شيع، الجهراء، القصر، ق 4أ، ش 6، م 31، ت: 99771377.
عبدالله هميجان هزاع العتيبي 79 عاما، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 98884800، 99644884.
عواد صحن عساف 74 عاما، التشييع اليوم بعد صلاة العشاء بمقبرة الجهراء، الرجال: بجانب سنترال الجهراء، ت: 99879566، النساء: القصر، ق 1، ش 3، ج 3، م 214، ازرق 21، ت: 99029494.
محمد علي هاشم العلي 79 عاما، شيع، الرجال: جامع النقي، الدسمة، ت: 98830020، النساء: الرميثية، ق 1، شارع الشافعي، ج 11، م 1 A.
عبدالعزيز عبدالله عيسى الوزان 76 عاما، التشييع الثامنة من صباح اليوم، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، ضاحية مبارك العبدالله الجابر، ت: 66650066، النساء: المنصورية، ق 2، شارع جاسم عبدالله الفريح، م 25 العزاء اعتبارا من يوم الجمعة، ت: 66646646.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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