مال وأعمال

طالب المدعون في الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة دار الاستثمار وآخرين بتكليف هيئة أسواق المال بتشكيل لجنة خماسية من المسجلين لدى الهيئة بسجل مراقبي الحسابات أو بوظيفة تنفيذية لدى أي من الأشخاص المسجلين لدى الهيئة بنشاط مستشار استثمار أو مدير صندوق استثمار أو مدير محافظ استثمارية بحيث تتولى اللجنة فور صدور قرار بتشكيلها إدارة الشركة المدعى عليها ومباشرة اختصاصات مجلس إدارتها وإداراتها التنفيذية اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيلها وحتى صدور حكم نهائي بات في الدعوى القضائية.

وفي مطالب المدعون من بنوك وشركات استثمارية والبالغ عددهم 7 في القضية رقم 380/2019 تجاري ومدني كلي حكومة/13 المرفوعة من 7 جهات بنكية واستثمارية ضد شركة دار الاستثمار وآخرون، فإن المدعين استندوا على إقرارات دين مذيلة بصيغة تنفيذية ناشئة عن تعاملات مالية ومصرفية وتجارية معهم.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الشركة قد تقدمت بطلب رقم 1/2010 يقضي بإعادة هيكلة الشركة إلى محكمة الاستئناف لاتخاذ إجراءات إعادة الهيكلة عملاً بالقانون رقم 2 لسنة 2009 وبتاريخ 11 مارس 2010 صدر قرار بقبول الطلب ومن ثم بتاريخ 2 يونيو 2011 حكمت محكمة الاستئناف بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة المدعى عليها بجلسة 5 مايو 2011 واستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة حتى ينتهي تنفيذ الخطة.

وقد تقدم بنك الكويت المركزي بتاريخ 7 أكتوبر 2013 بكتاب لرئيس الدائرة، يطلب من خلاله اعتبار خطة إعادة الهيكلة كأن لم تكن لما شاب تنفيذها من مخالفات، ورفضت محكمة الاستئناف الطلب، إلا أنها حكمت بتاريخ 14 يوليو 2014 باعتبار الخطة كأن لم تكن.

وقد قررت عمومية الشركة المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2015 بالموافقة على اجراء الصلح الواقي من الإفلاس أو الدخول في نظام قانوني يكفل حلاً لمشاكل الشركة. وجاء تقرير بنك الكويت المركزي بتاريخ 30 أغسطس 2015 بأن بيانات المركز المالي للشركة غير المدقق المرفق بالخطة كما في 31 مايو 2015 يكشف أن مديونياتها البالغة 750 مليون دينار وأن أصولها بلغت 345 مليوناً.

حكم التمييز

وأضافت حيثيات الحكم إلى أنه صدر حكم تمييز بات ونهائي بإدانة رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار، كونه أخفى عقد التسوية المبرم بين الشركة وشركة الدار لإدارة الأصول أدام وأدلى بمعلومات غير صحيحة أثناء نظر طلب إعادة الهيكلة بغرض الاستفادة من أحكام القانون رقم 2 لسنة 2009 ووقف إجراءات التقاضي قبل الشركة المدعى عليها.

وأوضحت حيثيات الحكم إلى أنه بتاريخ 11 يونيو 2016، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها برفض طلب إعادة الهيكلة رقم 1 لسنة 2015 المقدم من الشركة المدعى عليها الأولى والتي تقدمت بها مرة ثانية بتاريخ 8 يوليو 2015 وللمرة الثالثة بالطلب رقم 2 لسنة 2017 لإعادة هيكلتها والذي أودع بنك الكويت المركزي تقريره بشأنه مقرراً فيه أن المعالجة المطروحة من الشركة تتضمن تنازل الدائنين عن 61 في المئة من حقوقهم وأن أصول الشركة تمثل 38 في المئة من المبالغ المستحقة للدائنين وأن الشركة لا تتمتع بالملاءة وفق المركز المالي للشركة غير المدقق كما في 30 يونيو 2017.

حيثيات الدعوة

وأوضحت حيثيات الدعوى أنه بتاريخ 10 أكتوبر 2018، قضت محكمة الاستئناف برفض الطلب وهو ما توافرت معه في حق الشركة المدعى عليها الاولى حالة التوقف عن الدفع وهو ما يتعضد بمحاولات الشركة إخفاء مركزها المالي لها إذا دأبت على تأخير عقد عمومية الشركة لمناقشة بياناتها المالية عن السنوات المالية المنتهية في 2008 و2009 و21010 لمدة سنتين وثلاث سنوات و8 سنوات على التوالي كما لم تنعقد الجمعية العمومية لمناقشة البيانات المالية عن السنوات التالية، فضلاً عن الأخطاء الجسيمة التي شابت إدارة الشركة وسجلتها محاضر اجتماعات مجلس إدارتها من 2009 إلى 2015 وما خالط ذلك من أخطاء جسيمة شابت عقود وتسويات اقتراض وتحويلات وتنازلات أبرمت مع أطراف ذات صلة من دون موافقة عمومية الجمعية العمومية عليها، ما حدا بالمدعين لإقامة دعواهم. ووفق ما حوته حيثيات الحكم، فإن إجمالي مديونيات رافعي الدعوى قد ناهز 180 مليون دينار موزعة عليهم.

مركز مالي

وأشارت حيثيات الحكم أنه ووفق الشرط الرابع اللازم للقضاء بالإفلاس والذي يشير إلى أن تكون حالة التوقف عن الدفع منبئة عن مركز مالي مضطرب تسبب فيه ويتزعزع معه ائتمان التاجر المدين، فإن الأدلة التي حوتها أوراق الدعوى تظاهرت في اثبات ذلك في حق الشركة المدعى عليها الأولى، فمن حكم اعتبار خطة الهيكلة المطورة لها الصادر بتاريخ 24 يوليو 2014 في الطلب رقم 8 لسنة 2014، كأن لم تكن بموجب ما ثبت من عجز الشركة عن الوفاء بمتطلبات هذه الخطة إلى رفض قبولها بما ينبىء عن قناعة المحكمة.

ولفتت أن إجمالي أصول الشركة بلغت نحو 332.9 مليون دينار وفق بيانات المركزي المالي للشركة في 30 يونيو 2017 وأن الشركة لا تتمتع بالملاءة المالية، فيما بلغ إجمالي مطلوبات الشركة نحو 866.3 مليون دينار والتي تفوق إجمالي الأصول بنحو 533.4 مليون دينار كويتي وأنه لا توجد مؤشرات على قبول جميع الدائنين لهذه الخطة بتنازلهم عن 61.6 في المئة من حقوقهم وأن أصول الشركة تمثل 38.4 في المئة من المبالغ الـ 4 المستحقة للدائنين.

رابطة قانونية

وقد قامت المحكمة برفض الدفوع التي حوتها حافظة مستندات الشركة المدعى عليها، والتي تمثلت في عدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة قانونية، فقد أعرضت عنه المحكمة حيث انه من واقع الدعوى وحافظة المستندات فقد اتضح بجلاء أن المدعيين جميعاً دائنون لذات الشركة المدعى عليها الأولى، كما أن لهم مصلحة مشتركة في الحكم بإشهار إفلاسها وإتخاذ إجراءاته قبلها حفاظاً على ما لديها من أصول حالة واقتسامها كل بحسب حصته من الديون بغية حصول كل منهم على أكبر قدر ممكن من قيمة دينه وقبل تبديد ما تبقى من تلك الأصول التي أقاموا دعواهم على أساس عدم كفايتها لسداد كامل مديونياتها المستحقة على الشركة.

وتعليقاً على الدفع بوقف الدعوى لصدور الحكم في دعوى الإفلاس، فقد رفضت المحكمة هذا الدفع دون حاجة للنص على ذلك المنطوق. كما رفضت المحكمة بقية الدفوع الواردة في حيثيات الحكم.

حيثيات الدعوى

ووفق منطوق الحكم وحيثيات الدعوى المقدمة فقد حكمت المحكمة: اشهار إفلاس شركة دار الاستثمار واعتبار 19 يونيو تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين السيد رئيس الدائرة قاضياً للتفليسة وتعيين لجنة ثلاثية من أصحاب الدور بجدول مديري التفليسات مديراً لها ووكيلاً مؤقتاً للدائنين لاستلام أموال ومحلات ومكاتب ومخازن ودفاتر وأوراق ومنقولات وجميع موجودات التفليسة لإدارتها والمحافظة عليها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها وإجراء النشر وأمرت بوضع الأختام على أموال الشركة المدعى عليها ومحال تجارتها ومخازنها وعقاراتها إن وجدت وعلى مدير التفليسة شهر الحكم في السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم وإيداع إدارة كتاب المحكمة قائمة بتحقيق الديون خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وأضافت المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة.

